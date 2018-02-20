Жертвами траффикинга стали 37 граждан Армении: интервью

С позиций возможности траффикинга наиболее опасными считаются ОАЭ, Турция, РФ. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала главный специалист отдела женских проблем Министерства по труду и соцвопросам Армении Элеонора Вирабян. Планируется внести изменения и дополнения в закон об эксплуатации людей и оказании им помощи. Законопроект уже представлен в правительство Армении, изменения касаются идентификации лиц, ставших жертвами траффикинга, и Элеонора Вирабян поделилась с нами новшествами в указанном законе.

- Какова статистика по этому вопросу? Сколько случаев траффикинга в год бывает в Армении?

- В ноябре-декабре 2015 года ходатайство о признании жертвами траффикинга было представлено в отношении 7 лиц. Таковыми признали шестерых, среди них 3 –женшины, 1 – несовершеннолетний. Этих людей принуждали к работе и эксплуатировали – в РФ и в Армении. Среди лиц мужского пола было 2 несовершеннолетних, их принуждали к попрошайничеству, опять же – в РФ и Армении. В 2016 году ходатайство о признании жертвами траффикинга было представлено в отношении 21 лица. Таковыми признали 18-рых, среди них 2 –женщины, которые в ОАЭ подверглись половой эксплуатации, и 16 – мужчин, которые подверглись трудовой эксплуатации в РФ.





В 2017 году ходатайство о признании жертвами траффикинга было представлено в отношении 16 лиц. Таковыми признали 13. Среди них – 10 женщин, 8 из которых в ОАЭ, Кипре, Армении подверглись половой эксплуатации, среди мужчин 2 были в рабстве, 1 - подвергался трудовой эксплуатации, случаи были в Армении, РФ и Грузии. Жертвами траффикинга всего стали 37 граждан Армении, из них 15 – женщин, или около 40,5%.

- Какие случаи траффикинга наблюдаются в Армении?

- В Армении встречаются и трудовая эксплатация, и попрошайничество и проституция, которой стало меньше. Чаще всего, в Армении встречается трудовая эксплуатация.





Интервью – Лилит Демурян