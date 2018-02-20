Скрипичный концерт Хачатуряна был одним из любимых произведений Чаплина

Арам Хачатурян встречался со многими мировыми знаменитостями. На этот раз «Арменпресс» рассказывает о его встрече с Чарли Чаплином.

Встреча с всемирно известным актером состоялась во время посещения Хачатуряном Швейцарии в 1965-м году, когда он был приглашен туда как член жюри на музыкальном конкурсе. Чаплин – уже в возрасте, жил тогда уединенно, в своем особняке в пригородах Женевы, и редко принимал гостей. Арам Хачатурян выразил желание увидеться с Чаплином, который с радостью отозвался и принял композитора – с женой и сыном Кареном.

Они беседовали несколько часов, Чаплин пригласил Хачатуряна в свой кабинет, показал шкаф, где на полке стояла пластинка с записью Скриичного концерта Хачатуряна. Чаплин сказал, что Скрипичный концерт Хачатуряна является одним из его любимых произведений, которое он часто слушает во время работы.

Как известно, музыка Хачатуряна часто звучала в фильмах Чаплина.

В конце визита ухудшилось состояние здоровья Хачатуряна, его положили в больницу. Узнав об этом, Чаплин написал ему записку, пожелав выздоровления, и букет роз. Особо оценив этот подарок, Хачатурян привез засушенный букет в Москву и поставил его в вазу на своем рояле, где он и оставался до конца дней Хачатуряна. Сейчас букет хранит его сын – как воспоминание о встрече с Чаплином.

Есть фотографии с этой встречи, которые хранятся в доме-музее Хачатуряна. Подготовила Анна Григорян

Арам Хачатурян с Софи Лорен и Григорием Александровым на Московском кинофестивале в 1965 году

Арам Хачатурян с Джиной Лоллобриджидой в Москве в 1976 году.