Тбилисский аэропорт отменил три рейса

В Тбилисском международном аэропорту из-за сильного тумана отменили три авиарейса в направлении Стамбула (Turkish Airlines), Мюнхена (Lufthgansa) и Тегерана (Qeshm Air), как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе аэропорта.

"Помимо отмененных рейсов, двум самолетам, следующим из Киева в Тбилиси, пришлось приземлиться в аэропорту Кутаиси. Один из них уже прилетел в Тбилиси, а второй — в ближайшее время вылетит из Кутаиси в Тбилиси", — сказал собеседник агентства.

Рейсы из Киева осуществляли авиакомпании Georgian Airways и Международные авиалинии Украины (MAU).



