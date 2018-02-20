В Сети появилось видео с секретной американской ракетой

Вертолет телеканала ABC7 "случайно" пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой. Соответствующее видео выложено в YouTube. Сообщается, что ракета разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету. Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Согласно бумаге, название ракеты — Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.