Лидер армянских шахмат, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян примет участие в турнире «Grenke Chess Classic».

Как передает «Арменпресс», в турнире, который пройдет в Германии, примут участие также чемпион мира Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Фабиану Каруана, Виши Ананд, Никита Витюгов, Аркадий Найдич, Хау Йифан, Георг Майер, Матиас Блубаум.

Турнир «Grenke Chess Classic» пройдет с 31-го марта по 9-е апреля, в Карлсруэ и Баден-Бадене.