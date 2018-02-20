215 компаний с ливанским капиталом, 8-е место по инвестициям: траектория армяно- ливанских экономических связей

По положению на октябрь прошлого года, в Армении действует 215 компаний с ливанским капиталом. Как передает «Арменпресс», за последние 20 лет приток ливанского капитала в армянскую экономику составил в совокупности 527.7 млн долларов, в том числе, прямые инвестиции составили 212.9 млн долларов.

Торговый оборот: Армения-Ливан

По данным таможенной службы Армении, за первую половину 2017 года из Армении в Ливан было экспортировано товаров на 61,7 тысяч долларов, импорт за то же время составил 314,1 тысяч долларов.

Инвестиции

По данным Министерства экономического развития и инвестиций Армении, за январь-сентябрь 2017 года приток инвестиций из Ливана в экономику Армении составил 34.3 млн долларов, из коих прямых инвестиций - 15.6 млн долларов.

Среди иностранных вложений в экономику Армении ливанские инвестиции составляют 3,63% и занимают 8 место.

Компании с ливанским капиталом в Армении

По данным госрегистра Армении, по положению на октябрь 2017 года в Армении действует 215 компаний с ливанским капиталом. Среди них – консалтинговые компании в сфере юриспруденции, бизнеса и услуг, есть ювелиры, часовщики, фермеры и пр.

Регулярные рейсы Ереван-Бейрут-Ереван

По сведениям ГУГА РА, регулярные рейсы Ереван-Бейрут-Ереван осуществляют а/к «Middle East Airlines» и «Армения». Из последней сообщили, что рейсы возобновятся 26-го марта, до 4 рейсов в неделю.

Правовое поле

Правовое поле в отношениях между обеими странами подтверждено 24 соглашениями и 10 протоколами, меморандумами о намерениях.

Известен день приезда в Армению президента Ливана Мишеля Ауна – его визит начнется 21-го февраля. Об этом сообщает агентство al-Joumhouria.

В составе ливанской делегации – министр внутренних дел Нухад аль-Машнук, министр иностранных дел Джебран Басил, министр промышленности Хуссейн Хадж Хасан, министр туризма Аветис Китанян, министр по борьбе с коррупцией Николя Туэйни, депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни.

В Армении президент Ливана Мишель Аун встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем НС Армении Ара Баблояном, премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и представителями ливанской общины.

В ходе визита в Армению президента Ливана Мишеля Ауна будут обсуждаться вопросы экономического и политического сотрудничества и пути дальнейшего развития сотрудничества и укрепления дипломатических отношений.

Ани Назарян