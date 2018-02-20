АВС: Байден не исключил возможность участия в борьбе за пост президента США в 2020 году

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC, соответствующее заявление он сделал на встрече с группой своих бывших советников по вопросам внешней политики. При этом Байден подчеркнул, что окончательного решения еще не принял.

В частном порядке, по данным АВС, Байден, которому в 2020 году исполнится 78 лет, может заранее заявить о том, что в случае победы останется на посту главы государства лишь на один 4-летний срок.

После победы Обамы на выборах 2008 года Байден занимал пост вице-президента с января 2009 по январь 2017 года.



