Школьники устроили у Белого дома акцию протеста в связи со стрельбой во Флориде

Старшеклассники из столичного округа Колумбия устроили в понедельник акцию протеста у Белого дома, требуя от президента и Конгресса США реальных действий по ужесточению контроля над оборотом оружия в стране. Семнадцать учащихся - именно столько человек погибли 14 февраля в результате бойни, учиненной в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида) - легли прямо на дороге перед металлической оградой напротив главного входа в резиденцию главы администрации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже к ним стали присоединяться другие подростки. Свыше 100 собравшихся вокруг них учащихся и взрослых скандировали: "Позор вам, позор вам", имея в виду президента Дональда Трампа, законодателей-республиканцев и Национальную стрелковую ассоциацию (НСА), являющуюся главной организационной структурой оружейного лобби в стране.

На 24 марта запланировано проведение маршей учащихся в Вашингтоне и других городах США.