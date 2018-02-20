Труднопроходим перевал Варденяц.
09:53, 20 Февраль, 2018
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 29-го февраля по причине поземки труднопроходим перевал Варденяц. На дороге Гавар-Мартуни- местами гололед.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.