Визит президента Ливана в Армению откроет новую страницу в отношениях между обеими странами: Акоп Багратуни

Визит президента Ливана в Армению откроет новую страницу в отношениях между обеими странами. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни, который входит в состав делегации, которая будет сопровождать президента Ливана Мишеля Ауна во время его визита в Армению.

По его словам, несмотря на высокий уровень отношений между обеими странами, на активную работу в области экономических отношений, в отраслях туризма, образования, культуры и пр., визит президента Ливана в Армению придаст отношениям между обеими странами новое дыхание.

«Связь между народами Армении и Ливана всегда строилась на прочной основе, а взаимные визиты еще более ее укрепляют. Визит президента Ливана в Армению откроет новые горизонты в отношениях между обеими странами. Посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян развил здесь активную деятельность, прикладывая дополнительные условия для дальнейшего развития отношений между обеими странами»,- сказал депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни.

По его словам, президент Ливана не особенно настроен к путешествиям, особенно, с учетом того, что предстоят парламентскиее выборы в стране, кроме того, имеется определенная израильская угроза. И визит в Армению в подобных условиях свидетельствует о довольно глубоком уважении.

«Думаю, что в отношениях между обеими странами имеется большой потенциал, пока не использованный. Надо активнее сотрудничать в области экономики, политики. Есть большие возможности для туризма, кстати – в составе делегации находится и министр туризма Ливана Аветис Китанян»,- сказал депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни.

По его словам, в отношениях между обеими странами велика роль армянской общины. Армяне Ливана – потомки переселившихся сюда на протяжении многих веков семей из различных стран и областей. Многие из них пережили Геноцид армян. Армянская община Ливана – одна из 7 основных национальных общин страны, со своими правами и обязанностями. За прошедшие десятилетия армянская община Ливана сыграла значительную роль в жизни страны – в самых различных отраслях. Сегодня в парламенте Ливана община представлена 6 депутатами армянского происхождения, в правительстве – 2 министров армянского происхождения, много армян в госучреждениях.

«Конституция Ливана создает все необходимые условия для сохранения нашего языка и культуры, для религиозной свободы. В этом смысле атмосфера в Ливане является наилучшей. В Ливане проживают 130-150 тысяч армян, в грядущих парламентских выборах армянские партии примут активное участие, попробуем избрать таких депутатов, которые будут представлять не только армян, но все общество Ливана»,- сказал депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни.

Известен день приезда в Армению президента Ливана Мишеля Ауна – его визит начнется 21-го февраля. Об этом сообщает агентство al-Joumhouria.

В составе ливанской делегации – министр внутренних дел Нухад аль-Машнук, министр иностранных дел Джебран Басил, министр промышленности Хуссейн Хадж Хасан, министр туризма Аветис Китанян, министр по борьбе с коррупцией Николя Туэйни, депутат парламента Ливана армянского происхождения Акоп Багратуни.

В Армении президент Ливана Мишель Аун встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем НС Армении Ара Баблояном, премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и представителями ливанской общины.

В ходе визита в Армению президента Ливана Мишеля Ауна будут обсуждаться вопросы экономического и политического сотрудничества и пути дальнейшего развития сотрудничества и укрепления дипломатических отношений.

Анна Гзирян