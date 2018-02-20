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Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Ирана


Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Ирана Эрдоганом и Роухани. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Собеседники обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Африне и Идлибе.

Были обсуждены также усилия по решению сирийского вопроса, в частности, конференции в Астане и Сочи.

Президент Турции Эрдоган подчеркнул необходимость совместной борьбы с терроризмом.


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