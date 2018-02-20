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Европейские индексы снизились - 19-02-18


МОСКВА, 20 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.53% и составил 12385.60 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5256.18 пункта, британский FTSE снизился на 0.64% и составил 7247.66 пункта, российский MICEX снизился на 0.02% и составил 2254.92 пункта, а RTSI снизился на 0.28% и составил 1259.64 пункта.




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