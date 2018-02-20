На улице Врацакан прогремел взрыв: эвакуировали 14 граждан

В МЧС Армении около 05:11 часов поступил сигнал о том, что в 4-м подъезде дома номер 10 по улице Врацакан прогремел взрыв. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехали два боевых расчета.

Выяснилось, что в одной из квартир подъезда номер 4 указанного дома произошел взрыв. В результате взрыва обрушились перегородки и балкон. Повреждены окна квартир на 2, 3 и 4 этажах. Пострадавших нет.

Повреждены 10 припаркованных во дворе машин. Спасатели эвакуировали 14 граждан.