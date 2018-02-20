Война, навязанная Азербайджаном, еще более закалила волю нашего народа: Бако Саакян

20-фо февраля президент Арцаха Бако Саакян направил послание в связи с Днем возрождения Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха. В послании сказано:

«Дорогие соотечественники!От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас в связи с Днем возрождения Арцаха!Прошло 30 лет с того дня, когда весь наш народ решительно встал на защиту прав человека. Это было мирное и справедливое требование, на которое Азербайджан ответил резней, насильственной депортацией армянского населения в Баку, Сумгаите и других населенных пунктах, тысячи людей стали жертвой этой преступной политики.Неравная и кровавая война, навязанная Азербайджаном, еще более закалила волю нашего народа, объединила все армянство, чтобы защитить наши исторические земли и стать их истинными хозяевами. Благодаря этому единству и консолидации, патриотизму и свободолюбивому духу нашего народа мы сумели не только выстоять перед разнузданным противником, но и одержать победы.И сегодня, спустя 30 лет, мы можем гордо заявить, что выбор нашего народа был правильным, что у нас не было другого пути. Вместе с нашими братьями и сестрами из Армении и Диаспоры мы героически защитили находящуюся в опасности родину, восстановили разрушенную экономику и создали стабильную основу для ее дальнейшего развития, сформировали Армию обороны, которая стала гарантом стабильности и мира не только в нашей стране, но и во всем регионе, родилось и было воспитано поколение, для которого свобода и независимость являются исключительными ценностями.Дорогие друзья!Я более чем уверен, что наш народ осуществит все свои заветные чаяния и цели.Вновь поздравляю всех по случаю важнейшего государственного праздника и желаю мира и больших успехов нашей родине и народу!».