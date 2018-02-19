В США умер освещавший Корейскую войну фотограф Макс Десфор

Бывший фотограф агентства Associated Press Макс Десфор скончался в возрасте 104 лет в штате Мэриленд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, ob \tom сообщает в понедельник это агентство.

Десфор стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1951 году за освещение Корейской войны, в частности, за фотографию, на которой изображены корейцы, которые бежали на юг по разрушенному мосту через реку Тэдонган 4 декабря 1950 года.

Кроме того, Десфор сделал ставший очень известным снимок экипажа стратегического бомбардировщика Enola Gay, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросима.

Фотограф также работал в Индии и на Филиппинах, он, в частности, делал снимки Махатмы Ганди, а также освещал его похороны в 1948 году.