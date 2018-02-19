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Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани обсудил ситуацию в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

В частности, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в Африне и в провинции Идлиб.

Президенты подчеркнули приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом.




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