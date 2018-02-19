РФ готова посредничать в урегулировании ситуации в Африне

Россия в случае необходимости готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации в сирийском Африне. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы свою роль никому не навязываем, но если она окажется востребованной, то мы готовы оказать добрые услуги с тем, чтобы прекратить кровопролитие, найти общие знаменатели", — сказал он журналистам на конференции, организованной клубом "Валдай".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.