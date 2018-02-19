По предварительным расчетам, из банка «ВТБ-Армения» украли около 8,5 млн драмов

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело в связи с кражей денежный суммы в особо крупных размерах с применением насилия в отношении сотрудника ЗАО «ВТБ-Армения банк».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 19 февраля, в районе 15:354 часов, двое вооруженных людей вошли в филиал номер 4 ЗАО «ВТБ-Армения банк» и угрозой применения насилия в отношении сотрудников совершили грабеж. Размер нанесенного ущерба уточняется. По предварительным расчетам, украдено около 8,5 млн драмов.

Возбуждено уголовное дело, создана следственная группа. Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснения личностей преступников и их обнаружению.