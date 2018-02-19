Шестнадцать членов Европейского парламента спросили Могерини, почему преставители ЕС не посещают Арцах

Шестнадцать членов Европейского парламента во главе с датским парламентарием Андерсом Вистисеном направили письмо высокому представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Федерике Могерини, в котором спрашивают почему спецпредставители ЕС по Южному Кавказу и Грузии и другие официальные лица ЕС никогда не посещали Нагорный Карабах, несмотря на наличие правовой основы для этого. Как передает Арменпресс, об этом сообщает комитет Ай-Дата Европы.

Депутаты Европарламента также спрашивают, насколько вице-президент комиссии и Верховный представитель ЕС принимают во внимание голос народа Нагорного Карабаха, поскольку это важно в мирном процессе.

Офис комитета Ай-Дата Европы поблагодарил европейских парламентариев за инициативу. Председатель комитета Гаспар Карапетян подчеркнул, что без каких-либо правовых основ Азербайджан создал так называемый «черный список», который использовал для шантажа, в частности, западных политиков и общественных деятелей, с тем чтобы помешать им посетить Нагорный Карабах.

«В своей политике полной изоляции народа Нагорного Карабаха правительство Азербайджана использует все возможные средства, пытаясь помешать любому вовлечению международных организаций в Нагорном Карабахе», - сказал Карапетян.

«Конечно, Минская группа ОБСЕ является признанным сторонами конфликта официальным международным посредником. Тем не менее, в качестве мягкой силы Европейский союз может и должен сделать больше, чтобы внести свой вклад в мирный процесс в Нагорном Карабахе», - отметил Карапетян.

Он уточнил, что Европейский Союз реализует гуманитарные и образовательные программы в других районах конфликта в регионе, таких как Южная Осетия и Абхазия.

«Тот факт, что многие депутаты Европарламента от всех политических групп в Европейском парламенте подняли эти вопросы, показывает, что законодатели ЕС стали более осведомленными о текущей социальной и экономической изоляции народа Арцаха и начали подвергать сомнению пассивное отношение ЕС. Эти вопросы также важны для того, чтобы понять причины, по которым должностные лица ЕС избежали посещения Нагорного Карабаха, несмотря на то, что это лучший способ получить информацию из первых рук», - сказал Карапетян.