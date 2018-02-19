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Подведены итоги конкурса туристических историй «Однажды в Армении»


Подведены итоги конкурса туристических историй «Однажды в Армении», который проводился авиакомпанией «Армения», информационным агентством «Арменпресс», Госкомитетом по туризму Армении.

В номинации «История, в центре которого посетивший Армению турист» победительницей признана Мери Зограбян, в номинации «История, героем которого является автор» победительницей признана Нанэ Айрапетян.

Они получат по одному авиабилету по направлению Ереван-Бейрут-Ереван или Бейрут-Ереван-Бейрут.

Специальные призы получат принявшие в конкурсе участие Мгер Тер Давитеан, Анна Геворгян, Гаянэ Саркисян и Лиана Егиазарян.

Будет предоставлена дополнительная информация о дне проведения церемонии награждения.

Конкурс стартовал 21 декабря 2017 года. Получено несколько десятков историй. Через истории по-новому представляются туристическая привлекательность Армении, раскрываются известные и пока неизвестные стороны одной из древнейших стран мира.




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