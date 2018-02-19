В Великобритании создана новая партия противников Brexit

В Лондоне в понедельник была официально представлена новая центристская партия Renew, выступающая против выхода Великобритании из ЕС, как передает Арменпресс, об этом сообщают британские СМИ.

"Мы нацелены на то, чтобы отменить процесс Brexit и восстановить наши влиятельные позиции в Европе, позволяющие нам сфокусироваться на действительно важных (вопросах - ИФ) в Соединенном Королевстве", - приводят СМИ выдержки из заявления политической партии.

Процесс создания этой партии бывшим финансистом Крисом Коленом был запущен около года назад. Колен участвовал в парламентских выборах в 2017 году в качестве независимого кандидата.

Партия намерена добиваться пересмотра результатов референдума по Brexit 2016 года, на котором почти 52% участников проголосовали за выход страны из состава ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.