Известны некоторые подробности вооруженного нападения на филиал банка ВТБ

Заместитель начальника полиции Еревана Артак Погосян представил подробности в связи с вооруженным нападением на филиал банка ВТБ на улице Баграмяна в Ереване. Как сообщает корр. Арменпресс с места событий, Погосян подчеркнул, что двое неизвестных ворвались в банк и, угрожая применением оружия, потребовали деньги.

«Еще неизвестно, сколько денег удалось им забрать. На данный момент сотрудники банка уточняют размер суммы», - сказал Погосян.

Он также отметил, что по предварительным данным, напавшие потребовали денег, угрожая пистолетом. «Напавшие сбежали. Их пока не обнаружили», - подчеркнул Погосян.

В момент нападения в банке находились граждане, однако их не ограбили. На вопрос о том, как преступникам удалось так легко проникнуть в банк и ограбить его, замначальника полиции отметил, что на данный момент ничего не может сказать.

Он отметил, что на данный момент уточняются личности напавших, изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

Погосян сообщил, что нормальная работа банка будет восстановлена после завершения работ оперативной группы полиции.