Пхеньян обвинил США в попытке срыва межкорейского диалога

США активно эксплуатируют тему возможности побега в Южную Корею граждан КНДР, находящихся на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чтобы ухудшить межкорейские отношения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник агентством ЦТАК, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правительство [президента США Дональда] Трампа чрезвычайно обеспокоено потеплением межкорейских отношений, связанных с проведением XXIII зимних Олимпийских игр. Раньше Вашингтон пытался запугать корейскую нацию, говоря о возможностях нанесения превентивных ударов по КНДР, а теперь напоминает о таких недостойных людях, как перебежчики. Телеканалы CNN и CBS сообщают, что за спортсменами из КНДР внимательно следят власти, чтобы никто не смог скрыться в Южной Корее, которая живет богаче. Американские СМИ утверждают, что ранее побеги атлетов из КНДР уже случались на международных соревнованиях", - пишет агентство.