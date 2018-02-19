Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня: глава МИД Арцаха
Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня, и неоднократно сама выступала с различными предложениями по снижению напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян, коснувшись вопроса расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, вокруг которого главами МИД Армении и Азербайджана на встрече в Кракове достигнуто принципиальное согласие.
«Мы всегда исходили из того понимания, что эти шаги не должны носить формальный или же декларативный характер, а должны вносить реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Этот же подход в равной мере относится и к предложению по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, которое не должно сводиться лишь к формальному увеличению штата сотрудников, а должно предусматривать повышение мониторинговых возможностей офиса», - сказал Маилян.
По его словам, реализация данного предложения станет важным шагом в правильном направлении. Однако, одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышения его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.«Необходимо претворить в жизнь и другие инициативы по укреплению режима прекращения огня, в частности, согласованное еще в 2011 году предложение по механизмам расследования инцидентов. В этом контексте важное значение имеет также практическое применение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом и Арменией. Соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций», - подчеркнул глава МИД Арцаха.