Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня: глава МИД Арцаха

Республика Арцах всегда поддерживала инициативы, направленные на укрепление режима прекращения огня, и неоднократно сама выступала с различными предложениями по снижению напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян, коснувшись вопроса расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, вокруг которого главами МИД Армении и Азербайджана на встрече в Кракове достигнуто принципиальное согласие.

«Мы всегда исходили из того понимания, что эти шаги не должны носить формальный или же декларативный характер, а должны вносить реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Этот же подход в равной мере относится и к предложению по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, которое не должно сводиться лишь к формальному увеличению штата сотрудников, а должно предусматривать повышение мониторинговых возможностей офиса», - сказал Маилян.

По его словам, реализация данного предложения станет важным шагом в правильном направлении. Однако, одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышения его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

, - подчеркнул глава МИД Арцаха.