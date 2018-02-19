Евросоюз завершает проект соглашения по Brexit

Евросоюз в настоящее время завершает проект соглашения по выходу Великобритании из состава сообщества. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Сейчас мы занимаемся двумя вопросами. Первое - занимаемся соглашением по переходному периоду, второе - завершаем соглашение по выходу [Великобритании из ЕС]", - сказал он.

По словам Схинаса, проект соглашения будет готов в ближайшее время. "По обоим вопросам мы продвинемся вперед достаточно скоро, но я не хочу называть никаких дат. Как только соглашение будет готово, мы его вам представим", - добавил представитель ЕК.

Как ожидается, оба этих вопроса будут в центре внимания неформального саммита 27 стран ЕС по Brexit, который пройдет 23 февраля в Брюсселе.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.