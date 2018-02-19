Армен Саркисян встретился с армянской общиной Бельгии

Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян продолжает свои предвыборные встречи с политическими силами, национальными структурами, представителями организаций и гражданского общества.

Как сообщает Арменпресс, в рамках зарубежных поездок Саркисян в Брюсселе 19 февраля встретился с армянской общиной Бельгии.

Во встрече приняли участие руководители двух десятков организаций и структур и представители общественности.

Как сообщили Арменпресс в офисе Саркисяна, во время встречи бельгийские армяне представили свои идеи кандидату в президенты относительно будущего Армении и затронули вопросы участия диаспоры в различных программах.

Говоря о своем видении будущего Армении, Армен Саркисян сказал, что развитие и модернизация сферы образования является приоритетом. Саркисян рассказал об отношениях между Арменией и диаспорой и подчеркнул важность более эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.