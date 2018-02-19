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Спикер НС Армении направил соболезнования председателю парламента Ирана


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблояна направил соболезнования председателю Меджлиса Ирана Али Ардеширу Лариджани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблоян, в частности, отметил:

“Уважаемый коллега,

с глубокой болью узнали о крушении пассажирского самолета авиарейса Тегеран – Ясудж, повлекшем гибель множества людей.

От имени НС Армении и от себя лично выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ирана, желая стойкости и терпения”.


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