Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян поддерживает кандидатуру Армена Саргсяна на посту президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 19-го февраля.

По его словам, Армен Саргсян – это тот человек, у которого есть комплексное видение будущего, развития Армении.

Как сказал Левон Мкртчян, в ходе встречи с Арменом Саргсяном в центральном офисе АРФ «Дашнакцутюн» они говорили о проблемах образования. «И мы остановились на качественной ступени, когда форма должна полностью соответствовать содержанию. Образовательная система в мире находится в неком поиске, и именно в данном вопросе Армен Саргсян может принесли пользу – благодаря своему опыту. Многие профессии, которым мы обучаем, в ближайшие 6-7 лет могут перестать существовать в мире»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

Выборы президента Армении состоятся в НС Армении 2-го марта.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.

16 февраля Армен Саркисян принял предложение президента Армении Сержа Саргсяна стать кандидатом от РПА.