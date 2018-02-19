“Лондонский “Арсенал” старше государства Азербайджан на 32 года”: Э.Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 19 февраля встретился со студентами ЕГУ, АГЭУ и АГУ РА, проходящими учебную практику в НС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи представлены точки зрения по внешне- и внутриполитическим процессам; вице-спикеру направлено множество вопросов, в частности о предотвращении миграции, взаимоотношениях власть – оппозиция, программах развития туризма, дипломатических шагах Армении на международных площадках, сотрудничестве Армения – Диаспора.

Обратившись к процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и армяно-турецким отношениям, Э.Шармазанов подчеркнул, что президент Армении Серж Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности четко отметил, что Армения инициировала процесс армяно-турецких протоколов без предусловий, между тем власти Турции пошли путем отрицания и предусловий.

“Мы хотим жить в мирном и стабильном регионе, но никогда не позволим, чтобы какое-либо государство говорило с нами языком предусловий. Мы будем продолжать процесс международного признания Геноцида армян и борьбу с турецкой политикой отрицания”, - сказал Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС подчеркнул, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, поскольку арцахцы готовы до конца бороться во имя независимости и свободы. По Шармазанову, Азербайджан не может говорить об исторических землях, так как следует прежде всего иметь историю. “Лондонский “Арсенал” старше государства Азербайджан на 32 года”, - заметил он.

В завершение встречи вице-спикер НС отметил, что в развивающемся мире для молодежи созданы наилучшие условия, и она должна быть конкурентоспособна, обогащать знания, жить и творить, созидать свою родину.