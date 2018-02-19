МИД Арцаха ожидает расширения полномочий и возможностей мониторинга офиса Анджея Каспрчика. Как передает «Арменпресс», об этом 19 февраля на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.

«Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что на данном этапе первоочередной задачей в процессе урегулирования карабахского конфликта является укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного процесса. В этой связи наши ожидания в 2018 году, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на результат, обсуждение механизма расследования нарушений режима прекращения огня», – сказал Масис Маилян.

«Убеждены, что стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования. В частности, они позволят избежать человеческих жертв, и таким образом будет устранен основной источник поддержания напряженных отношений между обществами конфликтующий сторон. Это, в свою очередь, создаст благоприятную обстановку для реализации мер по восстановлению доверия между сторонами. В совокупности эти шаги обеспечат более конструктивную ситуацию для продвижения переговорного процесса.

Конечно, ожидать подобной динамики в переговорном процессе в 2018 году было бы чрезмерно оптимистично. В то же время считаем вполне реальным реализацию договоренности об расширении офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей, конечно, при наличии политической воли у азербайджанской стороны», – заявил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.