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В Индонезии произошло извержение вулкана


Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Столб пепла поднялся на высоту более 5 тыс. метров.

В индонезийском Национальном агентстве по урегулированию бедствий в свою очередь сообщили, что облака горячего пепла распространились на 4,9 тыс. метров в южном направлении.

Австралийское ведомство, занимающееся наблюдениями за вулканическим пеплом в регионе, со своей стороны объявило "красный уровень" опасности для авиакомпаний.

 

 

 




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