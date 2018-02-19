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Премьер Ирака анонсировал скорое снятие санкций с аэропортов Иракского Курдистана


Центральное правительство Ирака в ближайшее время снимет все ограничения с аэропортов курдской автономии. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в опубликованном в понедельник интервью изданию Deutsche Welle.

"В ближайшее время мы откроем аэропорты в Эрбиле и Сулеймании для международных рейсов, после того, как будет гарантировано присутствие [представителей] федеральных властей там", - сказал он. При этом аль-Абади подчеркнул, что референдум о независимости Иракского Курдистана, ставший причиной санкций, "имел серьезные последствия для региона".



 




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