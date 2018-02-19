Во Франции умер джазовый скрипач Дидье Локвуд

Дидье Локвуд, французский джазовый скрипач, скончался в Париже в воскресенье, 18 февраля, на 63-м году жизни. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France Presse по данным, полученным от музыкального агента Локвуда.

Накануне своей смерти Локвуд отыграл большой концерт в известном парижском джазовом клубе "Баль Бломе", представляя свой новый компакт-диск. Французский музыкант многие десятилетия считался лучшим джазовым скрипачом в мире.

В 2003 году музыкант получил высшую государственную награду - Орден Почетного легиона. Также он был награжден орденом "За заслуги", которым во Франции удостаиваются как ученые, так и выдающиеся деятели культуры.

Дидье Локвуд написал две оперы, два концерта для скрипки с оркестром, концерт для фортепьяно с оркестром, несколько лирических поэм, музыку к нескольким кинофильмам.





