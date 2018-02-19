В Армении с 1-го марта антибиотики, гормональные препараты и содержащие кодеин препараты будут продаваться только по рецептам

В Армении будет введено ограничение на свободную продажу медикаментов: с 1-го марта антибиотики, гормональные препараты и содержащие кодеин препараты будут продаваться только по рецептам. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян.

С 1-го июля по рецептам будут продаваться все препараты для инъекций и противоопухолевые препараты. По словам замминистра, из зарегистрированных в Армении 4700 наименований лекарств 2700 будут отпускаться по рецепту, при этом ограничения будут вводиться поэтапно.Правительство Армении 9 ноября 2017 года приняло решение о "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств (в том числе, в электронном формате), а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств", согласно которому многие медикаменты в стране будут отпускаться исключительно по рецептам."Мы намерены ввести ограничение на свободную продажу медикаментов, предусмотрев поэтапный переход к рецептурной покупке лекарств, тем самым исключив возможность самолечения", - сказал Хачатрян.По его словам, лицу, приобретающему лекарство в аптеке, обязаны будут представить всю информацию о медикаментах, содержащих те же компоненты, и о препаратах-заменителях с аналогичной дозой и формой. Помимо этого, покупателю должна также представляться информация о ценах без каких-либо советов, а пациент самостоятельно выберет наиболее подходящий ему препарат.При этом, как отметил замминистра, будут предусмотрены конкретные формы рецептов, в которых будет указываться только активное (химическое) вещество, необходимое для лечения, а уже в аптеке пациенту будут предложены его различные наименования, в том числе, в различных ценовых категориях.