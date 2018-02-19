Американец показал, как утешить медведя

Американец Джим Ковальчик показал, как с помощью объятий утешить 680-килограммового грустного медведя. Ролик, в котором он обнимает и гладит хищника, опубликован на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Уверен, вы также ведете себя со своими медведями, когда у них день не задался", — говорится в комментарии к видео.

По данным Huffington Post, запечатленного на видео хищника зовут Джимбо, ему 24 года, его рост — почти три метра, и он самый большой медведь в центре. Ранее в этом месяце он начал страдать от неизвестного заболевания, из-за чего пришлось вызвать ветеринара.

После осмотра доктора Джимбо начал нервничать, и тогда Ковальчик решил подбодрить своего друга, нуждающегося, по его словам, "в дополнительной любви".

Ковальчик и его жена Сюзан работали с медведями на протяжении десятков лет. В основанном ими Центре помощи осиротевшим животным сейчас проживает 11 особей, включая Джимбо.