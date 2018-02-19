Израиль и США испытали комплекс для перехвата ракет в космосе

В ночь на 19 февраля 2018 года Израиль при поддержке США испытал комплекс ПРО большого радиуса действия Arrow-3, способный перехватывать баллистические ракеты в космосе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Израиля.

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries, производителя системы. На тестах также присутствовали израильские военные и принимавшие участие в разработке комплекса американские специалисты. Отмечается, что комплекс ПРО «выполнил свою задачу».

Конструкция Arrow-3 реализует принцип hit-to-kill, предполагающий уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Противоракеты данной системы допускают использование в качестве противоспутникового оружия.