Лавров призвал не противопоставлять отношения Сербии с ЕС и ЕАЭС

Неправильно противопоставлять отношения Сербии с Евросоюзом и ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не устраиваем каких-либо проблем с точки зрения максимально открытого расширения общего экономического пространства. Я считаю неправильным противопоставлять отношения с Евросоюзом тем отношениям, которые страны региона и, прежде всего, Сербия развивают с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)", — заявил он в интервью сербскому агентству "БЕТА".

Министр напомнил, что между РФ и Сербией действует договор о зоне свободной торговли.

"Пару месяцев назад начались переговоры между Белградом и Евразийской экономической комиссией о том, чтобы создать аналогичную зону между Сербией и ЕАЭС. Мне кажется, это прагматичный и открытый подход со стороны Белграда, который стремится использовать преимущества на Западе и на Востоке. Все-таки ЕАЭС – это емкий рынок (180 миллионов потребителей), хорошие возможности в сфере инфраструктуры и в целом в ряде других областей", — полагает Лавров.