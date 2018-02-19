СМИ: в Японии изобрели эластичный дисплей, который можно приклеить на тело
Группа ученых Токийского университета разработала сверхтонкий эластичный светодиодный дисплей, который можно приклеивать на человеческую кожу. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение NHK.
Толщиной всего в 1 мм и состоящий из микродиодов экран напоминает пластырь размером 6 на 10 сантиметров. Как утверждает группа исследователей, дисплей не вызывает у человека никакого дискомфорта, даже если прикрепить его на подвижный участок тела, например, на тыльную сторону ладони. На этом экране можно читать текстовые сообщения и даже смотреть видео.
По словам главы исследовательской группы профессора Такао Сомэя, массовое внедрение таких дисплеев поможет улучшить качество повседневной жизни людей всех возрастов, поскольку в значительной степени упростит доступ к информации.