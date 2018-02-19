Известен день приезда в Армению президента Ливана Мишеля Ауна – его визит начнется 21-го февраля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство al-Joumhouria.

В составе ливанской делегации – министр внутренних дел Нухад аль-Машнук, министр иностранных дел Джебран Басил, министр промышленности Хуссейн Хадж Хасан, министр туризма Аветис Китанян, министр по борьбе с коррупцией Николя Туэйни, депутат парламента Ливии армянского происхождения Акоп Багратуни.

В Армении президент Ливана Мишель Аун встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем НС Армении Ара Баблояном, премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и представителями ливанской общины.

В ходе визита в Армению президента Ливана Мишеля Ауна будут обсуждаться вопросы экономического и политического сотрудничества и пути дальнейшего развития сотрудничества и укрепления дипломатических отношений.