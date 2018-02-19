В американском собачьем корме нашли средство для эвтаназии

В США в собачьем корме нашли пентобарбитал, используемый при эвтаназии. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ведомство отмечает, что в ряде продуктов компании J. M. Smucker выявили пентобарбитал. В связи с этим компания отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года. J. M. Smucker начала собственное расследование и заявила, что уже нашла причину попадания химиката в собачий корм. Согласно пресс-службе компании пентобарбитал попал в еду из-за особенностей производства одного из поставщиков.

Пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. Также в ряде американских штатов это вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.