Проект "Турецкого потока" нужен, чтобы повысить возможности для балканских стран получать российский газ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вместе с турками стремимся повысить возможности для балканских стран получать российский газ. У нас уже активно реализуется проект "Турецкий поток". Мы это делаем открыто", — заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА".

Он также выразил готовность "принимать любые решения (по "Турецкому потоку", — ред.) с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран, у Европейского союза".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.