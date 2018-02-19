20-го февраля температура воздуха повысится

На территории Армении днем 19 февраля время от времени прогнозируются осадки, в горных районах – в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах – в виде дождя. После полудня осадки постепенно прекратятся.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, уже в вечерние часы 19-го февраля осадки прекратятся. В период с 20 по 24 февраля ожидается погода без осадков.

Ветер – юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 20-го февраля температура воздуха понизится на 4-5 градусов, днем 20 февраля, 21-24 февраля постепенно повысится на 5-6 градусов.

В Ереване днем19 февраля время от времени прогнозируются осадки, в вечерние часы 19-го февраля осадки прекратятся. В период с 20 по 24 февраля ожидается погода без осадков.