Эпидемия кори в Грузии - население призвали делать прививки

В стране эпидемиологическая вспышка и корь нас атакует, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телекомпания Imedi.

По последним данным в Грузии зафиксировано 268 случаев. Порядка 70% заболевших приходится на Аджарию. Только за последнюю неделю здесь было зафиксировано 48 новых случаев.

"Особенно много случаев фиксируется в Аджарии – 65-70% концентрировано именно в Аджарии, но количество уже увеличивается и в Тбилиси", — заявил Гамкрелидзе.

Глава Центра призвал население сделать прививку от кори и защитить как себя, так и будущее поколение.

Корь – одно из самых заразных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем.