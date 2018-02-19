Сопоставлением интересов достичь прогресса: отклик международной прессы на мюнхенскую речь президента Армении

Находящийся в Федеративной Республике Германия по приглашению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, президент Армении Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Произнесенная им здесь речь оказалась в центре внимания международной прессы. Как передает «Арменпресс», отзывы прессы констатируют, что Армения выступила в качестве удачно объединяющего звена различных интеграционных процессов и в качестве примера пособника сотрудничества между РФ и Западом.

В пространной статье газета Deutsche Welle пишет о том, как после окончания холодной войны возникли страны Восточной Европы и Центральной Азии. «Падение коммунизма и распад СССР в 1990-х привели к мгновенным переменам в Восточной Европе и Центральной Азии. Оба этих региона оказались в неопределенном положении между Москвой и Брюсселем», - пишет газета, отмечая, что на Мюнхенской конференции по безопасности многие ораторы проявляли оптимизм в отношении как стран региона, оказавшихся в этой ситуации, так и для РФ и ЕС.

«Как сказал президент Армении Серж Саргсян, Армения научилась тому, что геополитическая конкуренция ни к чему хорошему не приводит, и что только сопоставлением интересов с другими странами можно достичь прогресса.

По его словам, проблема была в том, чтобы не оказаться между двумя политическими силами. Это была попытка найти такие отрасли, в которых интересы Армении совпадут с интересами ЕС и РФ»,- приводит слова президента Армении Сержа Саргсяна газета Deutsche Welle.

Российское агентство TASS акцентировало слова президента Армении Сержа Саргсяна о том, что совместные усилия РФ, Франции и США являются примером удачного сотрудничества в достижении мира и безопасности.

TASS пишет также о позиции Азербайджана в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта, которую президент Армении Серж Саргсян назвал «вопиющим примером попрания духа Хельсинки». Упомянуто также высказывание президента Азербайджана Алиева о том, что «Ереван является исторической азербайджанской территорией». Приводятся слова президента Армении Сержа Саргсяна: «Бред, конечно, но в условиях молчания Европы такая нелепица может иметь серьезные последствия».

Р/с «Свобода» обратила особое внимание на вопрос секретаря посольства Азербайджана и на исчерпывающий ответ на него президента Армении Сержа Саргсяна.

Президент Армении Серж Саргсян посоветовал азербайджанской стороне отказаться от нереалистичных ожиданий по поводу НКР. «Вы хотите жить свободно, вы хотите жить в Карабахе. Поверьте, что и жители Карабаха хотят жить свободно, жить на своей исторической земле»,- цитирует слова президента Армении Сержа Саргсяна Р/с «Свобода».

Приводятся также слова президента Армении Сержа Саргсяна о том, что «никто не может сломить волю армянского народа».

В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» президент Армении Серж Саргсян выступил с речью. Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана. Президент говорил также о принятых в ходе переговоров обязательствах в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что ещё целью берущего начало ещё в 70-х годах прошлого века Хельсинкского процесса было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, обеспечивая солидарность народов, достойное и равноправное сосуществование, что, по оценке президента Саргсяна, сегодня также продолжает оставаться актуальным.Президент Республики подчеркнул, что десять принципов Заключительного акта Хельсинки являются единым целым, и какой-либо из них не может отделяться или противопоставляться остальным.