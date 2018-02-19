Израильская партия Yesh Atid продолжит борьбу за признание Геноцида армян: эксклюзивный комментарий

Оппозиционная израильская партия Yesh Atid, лидер которой Яир Лапид представил 14-го февраля в Кнессете резолюцию о признании Геноцида армян, тверд в своем намерении продолжить борьбу за это. Об этом сказал «Арменпресс» в эксклюзивной беседе его пресс-секретарь Яир Зиван.

«Мы продолжим бороться за официальное признание Геноцида армян, это будет правильный и моральный акт, который мы должны будем принять»,- сказал пресс-секретарь Яир Зиван.

Кнессет отклонил законопроект о признании Геноцида армян, представленный лидером израильской оппозиционной партии Яиром Лапидом 14 февраля в Кнессете. Против законопроекта проголосовал 41 депутат, а за законопроект проголосовали 28 депутатов.

«Нет причин, чтобы Кнессет, который представляет нацию, пережившую Холокост, не должен признавать Геноцид армян и иметь для него день памяти», - сказал Лапид.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сказал, что парламентскую делегацию отправили в Ереван для участия в праздновании 100-летия Геноцида армян, но не будет занимать официальной позиции по этому вопросу «в свете его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что вопрос имеет четкую политическую ассоциацию».

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году Комитет Кнессета по образованию признал Геноцид армян.

Аракс Касьян