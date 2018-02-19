Трамп раскритиковал Опру Уинфри за предвзятость

Президент США Дональд Трамп обвинил телеведущую Опру Уинфри в предвзятом ведении программы "60 минут" на телеканале CBS, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ходе программы Опра задавала вопросы группе из 14 человек из штата Мичиган, одна половина которых голосовала на президентских выборах за Трампа, а другая - против него. "Только что увидел очень неуверенную Опру Уинфри, которую когда-то я знал очень хорошо, в ходе интервью в передаче "60 минут". Вопросы были предвзятые и однобокие, факты неверные. Надеюсь, что она выставит свою кандидатуру на президентские выборы, чтобы ее могли вывести на чистую воду и победить", - написал Трамп в воскресенье в Twitter.

В ходе передачи Опра задавала неудобные для сторонников действующего президента вопросы, в том числе про информацию о том, что Трамп назвал развивающиеся страны "грязными дырами", о сомнениях конгрессменов насчет соответствия Трампа своей должности, о неподобающем поведении главы государства и его твитах.

В январе Опра заявила, что не заинтересована в участии в выборах президента США 2020 года.