Глава МИД Ирана заявил, что позиция США не отменяет ядерную сделку

Стремление США в одностороннем порядке выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не аннулирует саму сделку. Как передает Арменпресс, об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании NBC министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Дональд Трамп с первого же дня своего президентства пытался отойти от выполнения этого соглашения и делал все возможное, чтобы не позволить Ирану вкусить плодов этого соглашения. Поэтому мы считаем, что США уже нарушили [положения СВПД]", - отметил Зариф. Он обратил внимание на то, что именно администрация президента США, а не отдельные лица или американские организации, нарушает положения ядерной сделки с Тегераном. "Это значит, что в будущем никто не поверит правительству США, в том числе возглавляемому президентом Трампом, и не станет заключать с ним никаких договоров", - пояснил свою мысль министр иностранных дел.

Он, однако, не торопился бы называть СВПД расторгнутым. "Нет, США нарушают сделку, но это не значит, что она отменена. Все остальное международное сообщество, несмотря на действия США, старается выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением", - заявил Зариф.

По его оценке, Вашингтону "определенно не удается натравить весь мир" на Иран и изолировать его. "Возможно, в один день США таким образом изолируют самих себя и создадут еще более опасную вещь: ни одно государство не станет доверять подписи США под международным договором", - резюмировал глава МИД.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и Германия) в 2015 году и в январе 2016 году вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Президент США настаивает на фактическом пересмотре СВПД.



