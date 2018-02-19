На улице Башинджагяна ударили ножом 42-летнего мужчину

В Маштоцском отделении полиции Армении 18-го февраля получили из больницы сообщение о том, что к ним доставлен Манас В., 1973 г.р., с диагнозом «колото-резаная рана правого бедра».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшей в больницу оперативной группе Манас В. сообщил, что в тот же день, в районе 16.00, около дома по адресу улица Башинджагяна, 196, он поссорился со своим знакомым Рудиком, который и ударил его ножом во время ссоры. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции удалось выяснить, что указанный Рудик – это Ованес А., 1972 г.р., которого в тот же день доставили в отделение полиции.

В его машине, под водительским сиденьем, был обнаружен нож, послуживший орудием преступления.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.