По поводу инцидента во время заседания Совета старейшин Еревана возбуждено уголовное дело

По поводу инцидента, произошедшего 13-го февраля во время заседания Совета старейшин Еревана возбуждено уголовное дело. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала советник председателя СК Армении Сона Трузян.

«По поводу инцидента, произошедшего 13-го февраля во время заседания Совета старейшин Еревана возбуждено уголовное дело по ст. 258 и 118 УК Армении (хулиганство и драка). Дело направлено в следственный отдел Кентрона и Норк-Мараша. Следователь принял дело в производство, проводится расследование»,- сказала советник председателя СК Армении Сона Трузян.

Как сообщалось ранее, на первом заседании этого года Совета старейшин Еревана - 13 февраля, произошел скандальный инцидент. Заседание было прервано, когда члены фракции партии «Еркир цирани» принесли на заседание тары с гнилой сточной водой из ереванского района Нубарашен, из-за чего в этом районе распространялся невыносимый запах. Началась потасовка, заседание Совета старейшин Еревана прервано. Некоторые из присутствующих удалились из зала заседаний.

Сразу после опубликования сведений о насилии, примененном в отношении женщин-членов Совета старейшин Еревана от оппозиционной партии «Еркир цирани» Защитник прав человека Армении обратился по поводу инцидента в Совете старейшин Еревана к генеральному прокурору – по вопросу уголовного преследования данного деяния. Об этом сообщили в пресс-службе Защитника прав человека Армении.

Было получено разъяснение о том, что уже готовятся материалы по этому факту – в рамках УК Армении. Об этом в письменной форме сообщено руководителю оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян.

Кроме того, вопрос уголовного процесса поднят также и по поводу препятствования работе журналистов во время данного инцидента. Полиция Армении готовит материалы в связи с инцидентом на заседании Совета старейшин Еревана.