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Тиллерсон заявил, что ему безразличны разговоры о его якобы близкой отставке


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не обеспокоен разговорами о его якобы близкой отставке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в воскресенье в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS.

"Подобные вещи меня не заботят. Я здесь, чтобы служить своей стране. Я предан своему президенту, мое слово - это моя гарантия, я подписался на это и поэтому нахожусь на своем посту. Это остается неизменным, кто бы что ни говорил", - отметил он.

В начале января в интервью телекомпании CNN Тиллерсон заявил, что собирается в наступившем году оставаться на своем посту. Госсекретарь признал, что у него и Трампа различные стили управления и что ему приходится учитывать это при общении с хозяином Белого дома.


 

 

 




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